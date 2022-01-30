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Биатлонистка Васнецова пропустит Олимпийские игры в Пекине

Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Валерия Васнецова не примет участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

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В воскресенье пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что два теста Васнецовой на коронавирус дали положительный результат. СБР и Олимпийский комитет России подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр на вынужденную замену Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной.

"К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой. Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история", - написала Васнецова.

Васнецовой 24 года, она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Универсиады 2019 года в одиночной смешанной эстафете.

Олимпийские игры будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день - в смешанной эстафете.

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БиатлонОлимпиада-2022 в Пекине
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