Капитан сборной России по хоккею Шипачев рассказал, что тренируется в разных сочетаниях

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нападающий и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев рассказал, что на тренировках у него практически нет постоянных партнеров. Об этом он сообщил журналистам в ходе видеоконференции.

Российские хоккеисты проводят сбор в Новогорске, вылет команды на Олимпиаду в Пекин запланирован на 2 февраля.

"Тренируюсь в разных сочетаниях, сегодня в одном, завтра в другом, чаще с [Станиславом] Галиевым и с Гусем (Никитой Гусевым - прим. ТАСС). На собраниях говорят, у каждого есть шанс", - сказал Шипачев.

По словам игрока, его не смущает отсутствие контрольных матчей перед Олимпиадой. "Я тренируюсь, набираю игровой тонус в двухсторонке. Поработали мы прилично - это такая вторая предсезонка. Не хватало мне "физики", надеемся, что сейчас этот сбор нам поможет", - подчеркнул он.

Шипачев выиграл золото на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, но провел только стартовый матч турнира со словаками (2:3). "Хоккей - это командная игра, медаль у меня лежит. Если один матч в Пекине сыграю, то не расстроюсь. В 2018 году сыграл один раз, потому что было нужно так команде", - вспомнил он.