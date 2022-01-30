СМИ: футболист "Манчестер Юнайтед" Гринвуд задержан по подозрению в домашнем насилии

ТАСС, 30 января. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд задержан полицией Манчестера по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки. Об этом сообщает издание The Telegraph.

В воскресенье девушка Гринвуда Гарриет Робсон выложила в Instagram фотографии со следами побоев: рассеченной губой и синяками на разных частях тела. Одно из фото она подписала следующим образом: "Всем, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной".

"Было открыто расследование, мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в изнасиловании и нападении. Он остается под стражей для допроса, следствие продолжается", - говорится в заявлении полиции Большого Манчестера, которое приводит The Telegraph.

Гринвуду 20 лет, он является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за основную команду нападающий выступает с 2018 года. В составе клуба англичанин дошел до финала Лиги Европы сезона-2020/21. В текущем сезоне Гринвуд провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.