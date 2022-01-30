Петржела назвал нового футболиста "Зенита" Алберто равноценной заменой Азмуну

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" не потеряет силу в атаке с уходом иранского нападающего Сердара Азмуна в германский "Байер", потому что бразильский форвард Юри Алберто является равноценной заменой ему. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела.

В воскресенье "Зенит" объявил о досрочном переходе Азмуна в "Байер". Ранее иранский нападающий подписал с германским клубом контракт, но соглашение должно было вступить в силу с лета. Также "Зенит" подписал контракт с Алберто на пять лет.

"Алберто - суперигрок, я видел его игру несколько раз, очень хороший нападающий, по типу напоминает Александра Кержакова, - сказал Петржела. - Алберто является скоростным и техничным нападающим, много забивает, думаю, что это хорошая и равноценная замена Азмуну. "Зенит" не потеряет в силе".

"Я думаю, что в "Зените" столько бразильцев, что там все равно россиянин или бразилец. Адаптироваться Алберто помогут его друзья-бразильцы, которые выступают за "Зенит", - добавил бывший главный тренер петербургской команды.

Петржела считает, что руководство "Зенита" поступило грамотно в ситуации с Азмуном. "Зенит" очень быстро решил ситуацию с Азмуном, руководство хорошо сделало, - отметил он. - В "Байере" есть лучший бомбардир Патрик Шик, поэтому Азмуну будет тяжело пробиться. Но я думаю, что Шик летом уйдет из клуба в Англию, поэтому они приобрели Азмуна".

"Зенит" занимает первое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 38 очков после 18 туров. Ближайший официальный матч клуб проведет 17 февраля дома против испанского "Бетиса" в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате России "Зенит" 28 февраля примет казанский "Рубин".