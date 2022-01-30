Передача Панарина и 40 сейвов Шестеркина помогли "Рейнджерс" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ

ТАСС, 30 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Сиэтл" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (12-я минута), Алексис Лафренье (25) и Ки-Андре Миллер (60). У "Сиэтла" шайбы забросили Джаред Маккан (28) и Янни Гурд (59).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился результативной передачей, форвард набрал 49 очков (12 шайб + 37 передач) в 41 матче сезона. Голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 40 бросков.

"Рейнджерс" занимают вторую строчку в таблице Столичного дивизиона с 62 очками в 46 играх. "Сиэтл" располагается на последнем, восьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 32 очка в 44 играх. В следующем матче "Рейнджерс" дома сыграют с "Флоридой" 2 февраля, "Сиэтл" в этот же день встретится в гостях с "Бостоном".

В другом матче дня "Питтсбург" проиграл дома "Лос-Анджелесу" со счетом 3:4. В составе хозяев голевой передачей отметился российский форвард Евгений Малкин, он набрал очки в восьмой игре подряд. Всего на его счету 12 очков (4+8) в 11 матчах сезона. 4 июня Малкин перенес операцию на правом колене, он провел первую встречу нынешнего регулярного чемпионата 12 января.