"Ференцварош" одержал первую победу в чемпионате Венгрии под руководством Черчесова

ТАСС, 31 января. "Ференцварош" со счетом 1:0 на выезде обыграл "Уйпешт" в матче 18-го тура чемпионата Венгрии по футболу.

Мяч на 78-й минуте забил Степан Лончар.

Противостояние "Ференцвароша" и "Уйпешта" является одним из самых принципиальных в венгерском футболе. Эта победа стала первой для "Ференцвароша" в чемпионате страны под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который возглавил команду 20 декабря прошлого года. В первом матче чемпионата под руководством российского специалиста команда из Будапешта проиграла "Академии Пушкаша" (0:1).

В турнирной таблице чемпионата Венгрии "Ференцварош" занимает первое место, набрав 38 очков после 18 туров. "Уйпешт" с 17 очками располагается на 10-й строчке. В следующем матче чемпионата страны "Ференцварош" 6 февраля примет "Пакш". "Уйпешт" днем ранее на выезде сыграет с "Дьирмотом".

С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, а на чемпионате Европы в 2021 году не смогла выйти из группы. Также он был главным тренером варшавской "Легии", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в сезоне-2015/16, тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), московский "Спартак" (2007-2008), "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), грозненский "Терек" (2011-2013), который в настоящее время носит название "Ахмат", пермский "Амкар" (2013-2014), московское "Динамо" (2014-2015).