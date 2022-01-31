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Мировой футбол

Черчесов прокомментировал первую победу на посту главного тренера "Ференцвароша"

Российский специалист отметил, что команда выполнила план на игру с "Уйпештом"
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов EPA-EFE/Dimitar Dilkoff
Описание
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов
© EPA-EFE/Dimitar Dilkoff

ТАСС, 31 января. Футболисты "Ференцвароша" правильно отреагировали на поражение в игре чемпионата Венгрии против "Академии Пушкаша" и провели хороший матч с "Уйпештом". Такое мнение высказал главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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В воскресенье "Ференцварош" со счетом 1:0 на выезде обыграл "Уйпешт" в матче 18-го тура чемпионата Венгрии. В первом матче чемпионата под руководством российского специалиста команда проиграла "Академии Пушкаша" (0:1).

"Победа всегда важна, особенно после поражения, тем более это дерби, - сказал Черчесов. - Сегодня мы определенно хотели победить и при этом показать хорошую игру. На этот раз я смог увидеть игру, которую мы обсуждали перед матчем. Нам не удалось сыграть сбалансировано 90 минут, но основные идеи вернулись, чему я был рад".

"Как команда отреагировала на предыдущее поражение? Мы видели реакцию на поле - хорошо, - отметил Черчесов. Очень важно, как ты реагируешь на поражение, мы дали ответ в воскресенье, отреагировали профессионально".

В турнирной таблице чемпионата Венгрии "Ференцварош" занимает первое место, набрав 38 очков после 18 туров.

В следующем матче чемпионата страны "Ференцварош" 6 февраля примет "Пакш".

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