Аккредитованные на Олимпиаду журналисты из Пекина должны проживать внутри "пузыря"

ПЕКИН, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Журналисты, проживающие в Пекине и аккредитованные на Олимпиаду, во время соревнований должны жить в гостиницах "пузыря", созданного на время Игр.

На время Олимпиады представители СМИ, имеющие аккредитацию на соревнования и в главный пресс-центр Игр, должны жить только в отелях, которые находятся внутри так называемого пузыря. В этот "пузырь" входят также аэропорт, главные пресс-центры двух кластеров Игр, соревновательные объекты, Олимпийские деревни и отели, где проживают в том числе и журналисты.

Журналистка одной из пекинских радиостанций Сюй Чжень рассказала о том, как она, будучи аккредитованной на Олимпиаду, в связи с мерами против ковида переехала из своей квартиры в Пекине в один из столичных отелей.

"До того, как оказаться в гостинице, нужно сдать ПЦР-тесты дважды. Также до этого времени мы не должны близко контактировать с другими людьми. Как и остальные журналисты, мы не можем пользоваться общественным транспортом", - сказала она ТАСС.

В оргкомитете Олимпийских игр рассказали ТАСС, что для размещения в том числе и журналистов в период Олимпиады и Паралимпиады задействован 81 отель в трех кластерах. "Во время Олимпиады к услугам участников соревнований есть 44 отеля в Пекине, 15 в Яньцине и 22 в Чжанцзякоу. Из них 72 гостиницы находятся в замкнутой системе управления", - рассказали в оргкомитете.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.