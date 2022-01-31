Российские лыжники проводят первую тренировку на Олимпиаде в тяжелых погодных условиях

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Члены сборной России по лыжным гонкам приступили к тренировкам на Олимпийских играх. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В первой тренировке участвуют лыжники всех четырех групп. Тренировка в Чжанцзякоу проходит в тяжелых погодных условиях: при сильном ветре, низкой температуре и снегопаде.

Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин утром 30 января.

В состав олимпийской сборной входят трехкратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев. В женскую команду включены бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. В Пекине лыжники разыграют 12 комплектов наград, обладатели первых медалей определятся 5 февраля в женском скиатлоне.