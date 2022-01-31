Чудинов: гостеприимство китайского персонала в Олимпийской деревне зашкаливает

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Российские спортсмены и тренеры, проживающие в Олимпийской деревне Яньцина, поражены гостеприимством местного персонала. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

Российские саночники прибыли в Пекин 28 января и тогда же заселились в Олимпийскую деревню, которая находится в 75 километрах от столицы Китая.

"Гостеприимство местного персонала Олимпийской деревни зашкаливает, они с тобой по двести раз здороваются вне зависимости от того, видел ли он тебя раньше", - сказал Чудинов.

"Никакого дискомфорта в номерах мы не испытываем, в комнатах тепло, даже форточки иногда открываем. А так у нас замечательно, китайцы говорят, что у нас самая красивая деревня из всех построенных. Здесь потрясающий вид, неподалеку верхняя точка старта для горнолыжников. Мы вчера туда поднимались, просто потрясающая панорама открывается, у всех рот до ушей от удовольствия", - продолжил собеседник ТАСС.

Соревнования Олимпиады будут проходить сразу в трех кластерах: в Пекине, уезде Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. В каждом из них оборудована деревня для размещения делегаций.

Олимпийская деревня в Яньцине расположена в горной местности на высоте около 900 м над уровнем моря. Семь комплексов зданий построены по принципу традиционной китайской застройки - "сыхэюань", когда четыре здания помещаются фасадами внутрь, образуя внутри прямоугольный двор, стороны которого ориентированы по сторонам света. Их архитектура выполнена в стиле горных деревень северо-восточного Китая, а сам комплекс построен каскадом. Здесь будут проживать около 1 500 атлетов и членов делегаций.

"Мелкие ляпы случаются"

"Каких-то больших нареканий у нас нет, но мелкие ляпы случаются. И тогда китайцы эти вопросы решают непривычно долго. Российский сотрудник, увидев проблему, обязательно бы решил сымпровизировать и найти выход самостоятельно. Китайцы же начинают все согласовывать, и решение вопроса затягивается", - заметил Чудинов.

В состав олимпийской команды России по санному спорту вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Олимпийский турнир саночников стартует 5 февраля, в этот день состоятся два заезда мужчин, выступающих на одиночных санях. 6 февраля пройдут два заключительных заезда, после которых определятся первые обладатели Игр-2022 в санном спорте.