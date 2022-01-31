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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная Болгарии заменила одного из знаменосцев на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Вместе со сноубордистом Радославом Янковым флаг будет нести биатлонистка Мария Здравкова

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Болгарский олимпийский комитет (БОК) принял решение о замене одного из знаменосцев на церемонии открытия зимних Игр в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вместе со сноубордистом Радославом Янковым право нести государственный флаг Болгарии доверено биатлонистке Марии Здравковой.

"Метеорологический прогноз обещает во время церемонии открытия очень холодную погоду, тренерский штаб решил, что биатлонистке Милене Тодоровой, которой в субботу предстоит участие в смешанной эстафете, целесообразно продолжить подготовку к старту, а не участвовать в церемонии открытия", - говорится в сообщении.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Болгарская делегация на Играх насчитывает 40 человек.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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