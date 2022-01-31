Сорин заявил, что погода в Пекине не мешает подготовке лыжной сборной России к Олимпиаде

ТАСС, 31 января. Сильный ветер в Пекине не мешает подготовке российских лыжников к Олимпийским играм. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал тренер сборной России Егор Сорин.

"Обычное рабочее настроение, погода ожидаемая, мы на нее настраивались, однако думали, что будет холоднее, - сказал Сорин. - Больше всего мешает сильный ветер, но у нас спортсмены тренировались в России, поэтому для многих такая погода не является чем-то новым. Мы в первый раз здесь, но с конфигурацией трассы были ознакомлены еще год назад, знали, что здесь пологие и затяжные подъемы, медленное скольжение, что играет свою роль. Будем использовать ход, который предназначен для крутых подъемов".

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.