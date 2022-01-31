Скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпийских играх в Пекине

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус не смогут выступить на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Олимпийская команда России по бобслею и скелетону вылетит из Москвы в Пекин вечером 31 января.

"Несколько человек из олимпийской команды по бобслею и скелетону сегодня не полетят в Пекин, - сказала Аникина. - Трегубов и Семенов, к огромному моему сожалению, вынуждены будут пропустить Олимпиаду. Трегубов заменен на Евгения Рукосуева, Семенов - на Даниила Романова".

"Некоторые из оставшихся в России будут ждать результатов тестов и в случае получения отрицательных вылетят в Пекин другими рейсами, если у них получится успеть до начала стартов. Если не успевают, то у них есть замена, которая готовится сейчас на базе и ежедневно проходит тестирование на коронавирус", - добавила собеседница ТАСС.

Аникина сообщила, что ранним утром все вылетающие вечерним рейсом в Пекин сдали очередные тесты на коронавирус. "Мы сможем улететь только в том случае, если результаты этих тестов будут отрицательными. Теоретически может так случиться, что кого-то снимут с самолета непосредственно в аэропорту. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо", - сказала глава федерации.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. Скелетонисты вступят в борьбу за медали 10 февраля, бобслеисты - 13 февраля.