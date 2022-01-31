Лыжник Терентьев и тренер Бородавко отправятся в Пекин на Олимпиаду 4 февраля

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко и спортсмен его группы Александр Терентьев вылетят в Пекин на Олимпийские игры 4 февраля из Италии. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Бородавко и Терентьев не полетели вместе с командой на Игры 29 января.

"У Саши небольшая травма, они остались в Италии, - сообщила Вяльбе. - Тесты отрицательные, 4 февраля они влетают из Милана в Пекин".

В понедельник российские лыжники провели первую тренировку на олимпийской трассе.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в лыжных гонках будут разыграны 5 февраля, в этот день состоится женский скиатлон. Ожидается, что Терентьев примет участие в спринте, который пройдет 8 февраля.