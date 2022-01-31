Рыков: у тренера Шалимова нет контакта с футболистами "Урала"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Главный тренер екатеринбургского "Урала" Игорь Шалимов не имеет контакта с футболистами команды. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший защитник "Урала" Владимир Рыков.

Рыков выступал за команду с августа 2020 года и покинул ее в январе. Шалимов возглавил "Урал" в августе 2021 года.

"Не могу сказать, что у Шалимова среди игроков нет авторитета, но контакта нет точно, - сказал 34-летний Рыков. - Может, у него такая манера - не общаться с игроками. Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем, что он за тренер, и в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме. Приехал без своего штаба еще, сейчас, может, сработался с другими специалистами, но я не осведомлен ситуацией, которая происходит сейчас, так как меня уже нет в команде".

"Я покинул "Урал" не из-за Шалимова, все в совокупности способствовало этому. В первую очередь меня не устраивало, что я получал мало игрового времени, во-вторых, я видел, что главному тренеру было неприятно иметь в команде человека, который прямо высказывал свое мнение. Для него важно свое я, он выигрывает, а вот игроки проигрывают. Мне кажется, что за всю свою длинную карьеру я таких методов работы не встречал", - добавил футболист.

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 19 очков в 18 матчах. Следующую игру подопечные Шалимова проведут на выезде против "Нижнего Новгорода" 26 февраля.