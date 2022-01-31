Рыков: футболиста Адамова после перехода в "Урал" называли игроком второй команды

ТАСС, 31 января. Защитник петербургского "Зенита" и национальной сборной России по футболу Арсен Адамов добился значительного прогресса в екатеринбургском "Урале". Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший защитник "Урала" Владимир Рыков.

"Урал" объявил о достижении договоренности по трансферу Адамова в "Зенит" 25 января. Спустя два дня 22-летний защитник подписал контракт с петербургским клубом. Соглашение между игроком, осенью прошлого года вызывавшимся в сборную России, и сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2025/26.

"Адамов - хороший защитник, - сказал Рыков. - Мне нравится, как он играет с краю, очень цепкий, скоростной, не могу сказать, что наверху хорошо играет, но это из-за роста, на краю есть в чем прибавлять, та же последняя передача. Он молодец, сам себя сделал, воспользовался своим шансом, а когда он только приехал, то в него не верили. Говорили, что это "Урал-2", но президент команды говорил, что он еще воспользуется свои шансом, так и получилось".

"Арсен не конкурент за место в составе ["Зенита" Деяну] Ловрену, потому что он больше крайний защитник, а не центральный. Если "Зенит" будет играть в четыре защитника, то это игрок края, если с пятью защитниками, то он крайний правый. У Ловрена и Адамова разные позиции, чтобы их сравнивать", - добавил футболист.

Адамов является воспитанником грозненского "Ахмата". С января 2021 года он выступал за "Урал", в составе которого провел 28 матчей, забив один мяч и сделав одну результативную передачу.