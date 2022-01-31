Биатлонистка Буртасова может отправиться на Олимпиаду 2 или 5 февраля

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Буртасова может отправиться в Пекин на Олимпийские игры 2 или 5 февраля, все зависит от того, как быстро ей оформят документы для въезда в Китай. Об этом журналистам рассказал старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Союз биатлонистов России (СБР) и Олимпийский комитет России (ОКР) в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпиады на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Буртасову. Два теста на коронавирус Васнецовой дали положительный результат, спортсменка помещена на карантин. Буртасова сейчас находится в Германии на чемпионате Европы, в воскресенье она в паре с Антоном Бабиковым одержала победу в сингл-миксте.

"Ей оформляют документы, этим занимается Олимпийский комитет России, - сказал Шашилов. - Мое дело - сказать кто. Когда она может прилететь? Есть рейсы 2 и 5 февраля. Документов надо заполнить много, но этим вопросом занимаются".

Второй запасной на Игры является Анастасия Шевченко, которая тоже выступала на чемпионате Европы. "У Буртасовой был результат, хотя Шевченко она ногами проиграла две гонки. Но пусть будет так", - отметил тренер.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете.