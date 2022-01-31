Скелетонист Трегубов заявил, что использовал все возможности для выступления на Олимпиаде

ТАСС, 31 января. Российский скелетонист Никита Трегубов использовал все возможности для участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram .

Скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпийских играх в Пекине

Трегубов и Владислав Семенов из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус не смогут выступить на Олимпийских играх в Пекине.

"Я вынужден пропустить Олимпийские игры 2022 года, - написал Трегубов. - К сожалению, ПЦР-тест так и не показал отрицательного результата. Несмотря на то, что чувствую я себя прекрасно и со здоровьем у меня все хорошо. Вчера стало известно, что шансов успеть [на Олимпиаду] не осталось".

Спортсмен поблагодарил Олимпийский комитет России, Министерство спорта РФ, Федеральное медико-биологическое агентство и спонсоров за поддержку и содействие. "Мы боролись до конца, использовали все возможности, - написал Трегубов. - Жизнь продолжается, все что нас не убивает, делает нас сильнее. Буду работать еще усерднее и качественнее, постараюсь радовать вас новыми победами. Хочу пожелать удачи нашей сборной, честной и красивой борьбы".

Трегубову 26 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, в его активе серебро и бронза чемпионатов мира, также он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.