Конькобежец Трофимов назвал отличными условия проживания спортсменов в Пекине

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Сергей Трофимов назвал отличными условия проживания в Олимпийской деревне в Пекине, отметив ее хорошую организацию. Об этом он рассказал журналистам.

"Условия отличные. Все чистое, приятное, - сказал спортсмен. - Указатели все есть, куда идти. Я уже успел вещи постирать, постричься. Сон в порядке, кровати хорошие".

Необходимость ежедневного ПЦР-тестирования, по его словам, не доставляет неудобств. Он отметил, что тесты нужно сделать в первой половине дня.

Лед в Национальном конькобежном овале, где соревнования подобного уровня проводятся впервые, он сравнил с конькобежным центром в подмосковной Коломне. "Я как будто в Коломне бегаю, по поворотам, - отметил Трофимов. - Есть такая фишка, что повороты отличаются на разных катках, радиусы. Пока что не заметил, [что повороты выполнены круче обычного]".

Спортсмен добавил, что приехал на Олимпиаду более спокойным и подготовленным по сравнению с 2018 годом. "Понимаю, что это те же соперники, можно сказать, тот же лед. От этого спокойнее", - заключил Трофимов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Конькобежцы разыграют 14 комплектов наград.