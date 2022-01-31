Биатлонистка Васнецова переносит коронавирус бессимптомно

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Валерия Васнецова переносит коронавирус в бессимптомной форме. Об этом ТАСС рассказал старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

В воскресенье стало известно, что результаты двух тестов Васнецовой на коронавирус дали положительные результаты, после чего биатлонистка была помещена на карантин. Васнецова пропустит Олимпиаду, ей на замену вызвана Евгения Буртасова.

"Мы надеялись, что второй тест у нее окажется отрицательным, - рассказал Шашилов. - С двумя положительными она была вынуждена переехать на изоляцию в специальный отель, где проведет минимум пять дней, сегодня - первый. Коронавирус она переносит бессимптомно".

Олимпийские соревнования по биатлону будут проходить с 5 по 20 февраля.

Сейчас в женской команде к стартующей 4 февраля Олимпиаде продолжают подготовку Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. В понедельник биатлонисткам был предоставлен отдых, однако Казакевич и Нигматуллина провели небольшую тренировку на стадионе.