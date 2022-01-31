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Олимпиада-2022 в Пекине

Драчев: на Олимпиаде лидеры мирового биатлона будут показывать более высокие скорости

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля

ТАСС, 31 января. Лидеры мирового биатлона на Олимпийских играх в Пекине будут показывать совершенно другие скорости, чем на этапах Кубка мира, поэтому российским спортсменам будет сложно бороться за медали. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"Медальный прогноз по женской сборной - максимум одна медаль в эстафете, - сказал Драчев. - Если у Кристины Резцовой получится добраться до подиума - это будет праздник. По мужчинам - хочется верить, что будет две медали, одна из них - в эстафете. К сожалению, результаты последних этапов Кубка мира не должны вводить в заблуждение, на Играх будут совершенно другие скорости от лидеров".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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