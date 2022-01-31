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Олимпиада-2022 в Пекине

Каминский: биатлонист Бабиков готов в случае необходимости прибыть на Олимпиаду

По словам старшего тренера мужской сборной России, у биатлониста оформлены все необходимые документы

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков готов в случае необходимости прибыть на Олимпийские игры, необходимые для въезда в Китай документы у него есть. Об этом журналистам рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

В воскресенье стало известно, что тесты на коронавирус прибывшей на Олимпиаду российской биатлонистки Валерии Васнецовой дали положительный результат, она была помещена на карантин. Ей на замену вызвана Евгения Буртасова. В мужской команде первым запасным является чемпион мира 2017 года Бабиков.

"У него все документы оформлены, аккредитация тоже есть, - сказал Каминский. - Заполняет ли он дневник здоровья? Я с ним сегодня после тренировки свяжусь, еще раз напомню про то, что он должен быть готов".

Олимпийские соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля. Сейчас в составе мужской олимпийской команды по биатлону к Играм готовятся Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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