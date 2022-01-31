Песков назвал теннисный поединок Медведева и Надаля феерией спорта

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой на Открытом чемпионате Австралии по теннису и похвалил его соперника россиянина Даниила Медведева за игру.

"Вчера наш Медведев и Надаль подарили нам пять часов феерии тенниса, феерии спорта", - поделился представитель Кремля впечатлениями с журналистами в понедельник.

По его оценке, "Медведев наш молодец". "Но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один, только сильнейший. Поэтому поздравим Надаля", - отметил Песков.

30 января Даниил Медведев в пяти партиях уступил Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису и второй раз подряд не сумел одержать победу в решающем матче первого в сезоне турнира Большого шлема. Встреча длилась 5 часов и 24 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. В прошлом году Медведев проиграл финал Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу. Для Надаля этот финал Открытого чемпионата Австралии по теннису стал пятым в карьере, выигрыш позволил ему стать лидером по количеству побед - 21 - на турнирах Большого шлема.