Каминский: российские биатлонисты на олимпийские соревнования настраиваются как на бой

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Сборная России по биатлону настраивается на олимпийские соревнования в Пекине как на бой. Об этом журналистам рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Олимпийские соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля.

"В отличие от тех спортсменов, которые приезжают сюда как на фестиваль, мы приезжаем за медалями, - сказал Каминский. - А медали - это бой, их надо вырывать с потом и кровью. Сейчас наша задача - не подхватить ковид и постараться подвести себя к соревнованиям в максимально оптимальном состоянии".

В составе мужской олимпийской команды по биатлону к Играм готовятся чемпион мира Александр Логинов, победители и призеры этапов Кубка мира Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили.