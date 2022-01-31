Лаленкова: лед на арене в Пекине мягкий, на нем нужно работать каждый шаг

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Лед на олимпийской арене в Пекине мягкий, из-за чего приходится работать при каждом шаге. Такое мнение журналистам высказала российская конькобежка Евгения Лаленкова.

"Очень странные ощущения [ото льда] и от того, что сейчас показали, - сказала спортсменка после тренировочного забега. - Не скажу, что сейчас был плохой результат, скорость удержалась. Секунды условно неплохие. Могло быть и хуже, учитывая, что мы сейчас находимся в тренировочном режиме".

По ее словам, сборная Нидерландов с первого дня занималась измерением температуры льда с помощью специальных установок и доносила свое недовольство до ледоваров. Также представители технических служб спрашивали мнение российской сборной насчет качества ледового покрытия. "Мы сейчас говорим, что лед мягкий и что он "не каткий", каждый шаг приходится работать. Одно дело - это отбежать круг или два для спринта и совсем другое - 5 000 м или 10 000 м, где тебе нужно найти время, чтобы расслабиться", - добавила спортсменка.

Лаленкова призналась, что перед своим первым олимпийским стартом пока чувствует себя спокойно, но надеется, что эмоции начнут появляться. "На самом деле каждый старт у меня идет на максимуме. От себя жду - показать свой технический и тактический максимум. Если я справлюсь с этим заданием, то и секунды будут неплохие", - заключила она.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Конькобежцы разыграют 14 комплектов наград.