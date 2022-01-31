ЦСКА отдал футболиста Бохинена в аренду итальянской "Салернитане"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Норвежский полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен проведет остаток текущего сезона в итальянском футбольном клубе "Салернитана" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел за ЦСКА 10 матчей в разных турнирах, забив два мяча. За столичную команду Бохинен выступает с зимы 2021 года. Ранее полузащитник также представлял норвежский "Стабек".

"Салернитана" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков в 22 матчах. Следующую игру команда проведет дома против "Специи" 7 февраля.