Футболист "Спартака" Ларссон прокомментировал предстоящий переход Жиго в другую команду

ТАСС, 31 января. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго, который летом покинет красно-белых, является важным игроком для команды не только из-за игровых качеств, но и атмосферы, которую создает вокруг себя. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал футболист "Спартака" Джордан Ларссон.

Жиго подписал контракт с французским "Марселем", который начнет действовать с начала сезона-2022/23. Остаток нынешнего сезона футболист проведет на правах аренды в "Спартаке".

"Он очень важный член команды, не только из-за своих футбольных качеств, но и из-за той энергии, которую он дает. Люди вокруг него всегда счастливы, не хочу сказать, что он клоун, просто Саму постоянно шутит, пытается создать хорошую атмосферу в коллективе. Когда я только пришел в "Спартак", Саму был тем, кто помогал мне на первых порах, общался со мной, я буду очень скучать, он останется моим другом на всю жизнь", - сказал Ларссон.

Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в различных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач. Ранее Жиго представлял французский "Арль-Авиньон", бельгийские "Кортрейк" и "Гент".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА 26 февраля.