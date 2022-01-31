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Мировой футбол

УЕФА подал в суд на пиццерию из-за блюда в меню под названием "Лига шампиньонов"

Пиццерия опубликовала в социальных сетях письмо с решением суда, который поддержал УЕФА

ТАСС, 31 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал в суд на германскую пиццерию Pizza Wolke из-за блюда в меню под названием "Лига шампиньонов", созвучного с наименованием турнира под эгидой организации - Лига чемпионов. Об этом сообщили представители Pizza Wolke в своем Instagram.

Пиццерия опубликовала письмо с решением суда, который поддержал УЕФА с претензией по поводу названия пиццы. Тем не менее, представители пиццерии посчитали судебное разбирательство "лучшей рекламой". В их заявлении к письму из суда отмечается, что "компания находится на правильном пути".

Лига чемпионов проводится УЕФА с 1992 года, ранее турнир назывался Кубком европейских чемпионов. На групповом этапе турнира 32 команды распределены на восемь равных групп. По два лучших клуба из каждого квартета выходят в плей-офф. Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский "Челси".

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