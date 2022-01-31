"Лыжня России" пройдет в Югре в онлайн-формате, массовый старт отменен из-за коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 января. /ТАСС/. Всероссийская гонка "Лыжня России" пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе в виде онлайн-забегов, массовый старт отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Юграмегаспорт".

"Открытая всероссийская массовая гонка "Лыжня России" стартует 12 февраля. В связи с эпидемиологической обстановкой, соревнования проводятся в виде онлайн-забегов и спортивных забегов. Массовый забег отменен", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, забеги пройдут в 20 муниципалитетах Югры. Регистрация на них уже стартовала и продлится до 11 февраля включительно на сайте "Юграмегаспорт". Каждому участнику соревнований, достигшему возраста 18 лет, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, персональный QR-код, либо справку о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до начала старта.

В онлайн-забегах смогут принять участие жители в возрасте до 64 лет. Им нужно преодолеть дистанцию не менее 1,5 км на любой удобной трассе в любое время с 3 по 12 февраля.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.