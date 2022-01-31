Футболист Ларссон рассказал, каким видит свое будущее в "Спартаке"

ТАСС, 31 января. Нападающий футбольного клуба "Спартак" Джордан Ларссон сфокусирован на улучшении своей игры, чтобы приносить максимальную пользу красно-белым. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

"У меня еще полтора года контракта, я сфокусирован на этом и на том, чтобы улучшить свою игру, - заявил Ларссон. - Не могу загадывать наперед или строить планы, это не в моих руках, а в руках клуба. Оставшееся время по контракту я намерен делать все, чтобы максимально помочь клубу, а что будет потом - увидим".

Ларссону 24 года, в сезоне-2021/22 футболист провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 18 матчах. В первом после зимней паузы туре красно-белые дома сыграют с ЦСКА 26 февраля.