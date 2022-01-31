Приготовленные роботами говядина и лапша наиболее популярны у журналистов на Олимпиаде

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Приготовленные специальными роботами говядина во фритюре и жареная рисовая лапша с овощами пользуются у журналистов, работающих на Олимпиаде в Пекине, наибольшей популярностью. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Соответствующие позиции первыми закончились в понедельничном меню, за приготовление блюд из которого отвечают несколько роботов-поваров. Также ближе к вечеру закончилась тушеная свинина и рис по-кантонски. В 19:30 по местному времени (14:30 мск) все еще можно было заказать приготовленную роботами жареную цветную капусту с чесноком и тушеную брокколи.

При этом блюда из меню автоматических поваров недешевы: порция говядины стоит почти 1 000 рублей, а цветная капуста - примерно 350 рублей. Самая дешевая позиция в меню - паровой рис стоимостью около 60 рублей.

В главном медиацентре Олимпиады в Пекине работают 18 специальных роботов, которые без участия человека готовят еду и доставляют ее к столикам. Все они располагаются за прозрачными стеклами, так что за процессом готовки может наблюдать любой желающий. В меню входят как традиционные блюда китайской кухни, так и привычные на Западе бургеры и картофель фри. Есть и отдельный робот-бармен, который может смешать один из четырех заявленных в меню коктейлей.