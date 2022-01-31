"Спартак" до конца недели подаст несколько исков в отношении бывшего гендиректора Газизова

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" направит несколько исков в отношении бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова с целью взыскать средства, которые футбольный клуб потратил на юридические услуги. Об этом ТАСС сообщила юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

Ранее Газизов обратился в суд с требованием взыскать со "Спартака" задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. 7 декабря Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме, но бывший генеральный директор клуба обратился в суд кассационной инстанции.

"Думаю, что на этой неделе подадим несколько исков в отношении Газизова, - сказала Завьялова. - Конечно, несколько исков, потому что мы участвовали не в одном деле, а они законодательно подаются именно по тому делу, по которому проходили разбирательства, соответственно, по двум делам, которые уже вступили в законную силу, - иск к "Капитальным активам" и иск "Спартака" по Уфе. Мы хотим взыскать средства, которые мы потратили на юридические услуги. Более того, Газизов списал с клуба 88 млн рублей под соглашением, под которым он уходил. Конечно, мы хотим их вернуть".

"Иски по тем делам, которые подавал Газизов. Мы ходили на них, выстраивали линию защиты, большой коллектив работал над этим. Получается, что 88 млн рублей он списал, плюс проценты за время пока он ими пользуется, плюс юридические услуги. Конечно, это будет больше 100 млн рублей", - добавила Завьялова.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.