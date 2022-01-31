Юрист "Спартака" прокомментировала намерение клуба обратиться с исками к Газизову

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Подача московским футбольным клубом "Спартак" исков в отношении бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова для взыскания средств за юридические услуги является обычной практикой. Об этом ТАСС рассказала юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

В понедельник Завьялова сообщила ТАСС, что "Спартак" направит несколько исков в отношении Газизова для взыскания юридических средств, а также 88 млн, которые бывший гендиректор списал с клуба при уходе.

"Это обычная практика, 100 процентов будут приняты, они на 100 процентов выигрышные, - сказала Завьялова. - Человек подает в суд, а суд при подаче разъясняет, что истец в случае проигрыша по поданному заявлению может столкнуться с неприятной историей, когда ответчик с вас взыщет средства за юридические услуги".

"Спартак" вынужден выстраивать линию защиты по его искам, соответственно, господин Газизов юридически должен возместить деньги клубу. Более того, он же списал 88 млн рублей, а в платежных числится заработная плата за декабрь, хотелось бы их получить обратно", - добавила Завьялова.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.