Семин: российским футболистам нужно думать о Левандовском, а не о новом тренере поляков

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Игрокам сборной России по футболу перед матчами раунда плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года следует думать о нападающем германской "Баварии" Роберте Левандовском, а не новом главном тренере польской национальной команды Чеславе Михневиче. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

В понедельник Польский футбольный союз (PZPN) объявил о назначении Михневича на пост главного тренера национальной команды. Польская команда является соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники", победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Я не знаю нового тренера сборной Польши, не могу прокомментировать его работу, - сказал Семин. - Не поздно ли за чуть больше чем полтора месяца до матча с россиянами назначать нового главного тренера? Это их проблемы, нам нужно думать о том, как самим лучше подготовиться".

"Есть бомбардир из "Баварии" [Роберт Левандовский], который всегда руководит командой. Надо думать о Левандовском, а не том, кто назначен. Является ли преимуществом сборной России позднее назначение тренера у поляков? Не знаю, будет футбольный матч, тогда мы увидим, у кого преимущество", - добавил Семин.

Последним местом работы Михневича была польская "Легия", которая под его руководством стала чемпионом страны в сезоне-2020/21. "Легия" выступала в одной группе с московским "Спартаком" на групповом этапе Лиги Европы текущего сезона, обыграв российский клуб в первом туре в Москве (1:0). В конце октября Михневич был отправлен в отставку, на тот момент клуб из Варшавы занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.

Кроме того, Михневич возглавлял польские клубы "Лех", "Заглембе", "Арка Гдыня", "Видзев", "Ягеллония", "Полония", "Подбескидзе", "Погонь", "Термалица", а также молодежную сборную Польши. Будучи главным тренером "Леха", Михневич стал победителем национальных кубка и суперкубка, вместе с "Заглембе" он выиграл чемпионат и суперкубок страны.