{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Прыгунья на лыжах с трамплина Кустова не разговаривала с тренерами о задачах на Олимпиаде

Олимпийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин пройдут 5 февраля, на 7 февраля запланированы соревнования смешанных команд
Александра Кустова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Кустова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская прыгунья на лыжах с трамплина Александра Кустова еще не разговаривала с тренерами о том, какого результата она должна достигнуть на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС перед отлетом в китайскую столицу.

На эту тему
Кустова заняла третье место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
Кустова заняла третье место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

В воскресенье Кустова заняла третье место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в германском Виллингене.

"Каждый спортсмен стремится к своему хорошему результату. Надеюсь на хорошее выступление. Конкретных разговоров про результат на Олимпиаде не было", - сказала спортсменка.

Олимпийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин пройдут 5 февраля. На 7 февраля запланированы соревнования смешанных команд.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Зеленский не поедет на открытие зимней Олимпиады в Пекин
Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, у главы государства в этот день запланированы контакты с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции
Читать полностью