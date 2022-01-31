Прыгунья на лыжах с трамплина Кустова не разговаривала с тренерами о задачах на Олимпиаде

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская прыгунья на лыжах с трамплина Александра Кустова еще не разговаривала с тренерами о том, какого результата она должна достигнуть на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС перед отлетом в китайскую столицу.

Кустова заняла третье место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

В воскресенье Кустова заняла третье место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в германском Виллингене.

"Каждый спортсмен стремится к своему хорошему результату. Надеюсь на хорошее выступление. Конкретных разговоров про результат на Олимпиаде не было", - сказала спортсменка.

Олимпийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин пройдут 5 февраля. На 7 февраля запланированы соревнования смешанных команд.