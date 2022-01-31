Каминский заявил, что биатлонист Латыпов неплохо приспособился к условиям в Пекине

ТАСС, 31 января. Российский биатлонист Эдуард Латыпов неплохо приспособился к трассе и условиям на Олимпийских играх в Пекине. Об этом рассказал старший тренер сборной России Юрий Каминский, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В составе мужской олимпийской команды по биатлону к Играм, помимо Латыпова, также готовятся чемпион мира Александр Логинов, победители и призеры этапов Кубка мира Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили.

"Что касается спортсменов, в целом нас устраивает физическая готовность всех биатлонистов. Сегодня тренировался Латыпов, могу сказать, что он неплохо приспособился к условиям в Пекине, а также к олимпийской трассе, - сказал Каминский. - В каждой местности свой снег, с ним все нормально, на это накладывается высота, климатические условия, а также предыстория. Что касается температуры, минус 20 градусов днем не будет в Пекине, самая низкая температура - минус 15 градусов, примерно как сегодня, поэтому проведению соревнований по биатлону из-за низкой температуры ничего не грозит".

Олимпийские соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля.