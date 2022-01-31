Главный тренер "Нью-Джерси" Рафф пропустит две игры НХЛ из-за смерти отца

ТАСС, 31 января. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Линди Рафф пропустит два матча команды в регулярном чемпионате из-за смерти отца. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отец тренера Лиссон Рафф умер 28 января в возрасте 88 лет. Руководить "Нью-Джерси" в двух матчах против "Торонто" в отсутствие Раффа будет его помощник Ален Насреддин, который уже руководил командой в начале текущего сезона в трех матчах, когда Рафф заразился коронавирусом. Первый матч "Нью-Джерси" проведет в гостях 1 февраля, на следующий день команда сыграет дома.

Линди Раффу 61 год, он работает главным тренером в НХЛ с 1997 года. Рафф руководил "Баффало" с 1997 по 2013 год, "Далласом" - с 2013 по 2017 год. С 2020-го он является тренером "Нью-Джерси". Лучшим достижением Раффа на посту главного тренера стал выход в финал Кубка Стэнли в 1999 году.

"Нью-Джерси" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, после 43 проведенных матчей у команды 35 набранных очков.