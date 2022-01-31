Сборная Португалии по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 31 января. Сборная Португалии по мини-футболу обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в четвертьфинале чемпионата Европы. Матч проходил в Амстердаме.

В составе португальцев голы забили Афонсу Жезус (4-я и 15-я минуты), Мигел Анжелу (30). У сборной Финляндии отличились Мийка Хосио (10) и Пану Аутио (27). В составе финской команды отсутствовал один из трех защитников Яни Корпела по причине дисквалификации.

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы и мира. В полуфинале команда сыграет с победителем встречи сборных Испании и Словакии.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля.