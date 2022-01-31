{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

СМИ: хоккеист "Авангарда" и сборной Словакии Цегларик заразился коронавирусом

Форвард отправлен на карантин, его участие в Олимпийских играх в Пекине остается под вопросом
Нападающий сборной Словакии по хоккею Петер Цегларик Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Нападающий сборной Словакии по хоккею Петер Цегларик
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 31 января. Тест на коронавирус нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" и сборной Словакии Петера Цегларика дал положительный результат. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания Dennik Sport Томаш Прокоп.

Участие Цегларика в Олимпийских играх в Пекине остается под вопросом. Сообщается, что сейчас форвард отправлен на пятидневный карантин в Словакии. Для участия в Олимпиаде Цегларику нужно получить четыре отрицательных результата теста на коронавирус.

В текущем сезоне хоккеист провел за "Авангард" 39 матчей, в которых набрал 25 (14 шайб + 11 результативных передач) очков.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Словакии на групповом этапе сыграет с командами Финляндии (10 февраля), Швеции (11 февраля) и Латвии (13 февраля).

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Чемпионат Европы по мини-футболу
Сборная Португалии по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы
В четвертьфинале португальцы обыграли команду Финляндии со счетом 3:2
Сборная Португалии по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы
Читать полностью