СМИ: хоккеист "Авангарда" и сборной Словакии Цегларик заразился коронавирусом

ТАСС, 31 января. Тест на коронавирус нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" и сборной Словакии Петера Цегларика дал положительный результат. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания Dennik Sport Томаш Прокоп.

Участие Цегларика в Олимпийских играх в Пекине остается под вопросом. Сообщается, что сейчас форвард отправлен на пятидневный карантин в Словакии. Для участия в Олимпиаде Цегларику нужно получить четыре отрицательных результата теста на коронавирус.

В текущем сезоне хоккеист провел за "Авангард" 39 матчей, в которых набрал 25 (14 шайб + 11 результативных передач) очков.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Словакии на групповом этапе сыграет с командами Финляндии (10 февраля), Швеции (11 февраля) и Латвии (13 февраля).