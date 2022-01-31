Сборные России по бобслею, скелетону и прыжкам на лыжах с трамплина вылетели в Пекин

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборные России по бобслею, скелетону и прыжкам на лыжах с трамплина отбыли на Олимпийские игры в Пекин из аэропорта Шереметьево. Спортсмены отправились в столицу Китая в 21:00 по московскому времени.

В состав олимпийской команды России по бобслею вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, выступавшие в этом сезоне на этапах Кубка мира. В соревнованиях женских бобов-двоек в Пекине выступят Надежда Сергеева и Анастасия Макарова, в монобобе - Сергеева. В Китай поедут разгоняющие Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин и запасной Александр Ефимов. У женщин разгоняющими едут Юлия Беломестных и Елена Мамедова, запасная - Юлия Егошенко.

Как сообщила ранее ТАСС президент Федерации бобслея России Елена Аникина, часть бобслеистов вследствие проблем, возникших из-за коронавируса, может вылететь в столицу Китая позже. Так, разгоняющие Пушкарев и Кондратенко в середине прошлой недели рассказали ТАСС, что сдали тесты на ковид, которые дали положительный результат.

В окончательный состав олимпийской сборной России по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Ранее включенные в состав команды Никита Трегубов и Владислав Семенов лишились права выступить в Пекине из-за недостаточного количества отрицательных результатов тестов на коронавирус.

Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня вошли в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина для участия в Олимпиаде-2022. Михаил Назаров включен в число запасных. Игры в Пекине стартуют 4 февраля.