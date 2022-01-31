Обладатель серебряного пояса WBC россиянин Силягин победил француза Тримеша

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Обладатель серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 76,2 кг россиянин Павел Силягин одержал десятую победу на профессиональном ринге. В рейтинговом десятираундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у француза Низара Тримеша нокаутом в шестом раунде.

В послужном списке 28-летнего Силягина теперь 10 побед (пять из них - нокаутом), ни одного поражения. В рейтинге WBC россиянин занимает четвертое место.

Он завоевал серебряный пояс WBC в марте 2021 года, победив Азизбека Абдугофурова из Узбекистана решением судей, и защитил титул в ноябре благодаря победе над малавийцем Айзеком Чилембой. Силягин во время любительской карьеры становился бронзовым призером чемпионата мира (2015) и Европейских игр (2015).

На счету 28-летнего Тримеша девять побед (4), три поражения, одна ничья.