Матч казанского "Динамо" с "Фенербахче" в женской волейбольной Лиге чемпионов перенесен

ТАСС, 31 января. Матч пятого тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов между казанским "Динамо" и "Фенербахче" из Стамбула перенесен с 3 на 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Причиной переноса встречи стал выявленный у нескольких игроков турецкого клуба коронавирус. Волейболистки "Фенербахче" находятся на карантине.

"Фенербахче" лидирует в группе D, одержав четыре победы в четырех матчах, "Динамо" занимает второе место с тремя победами. Третьим идет французский "Безье", четвертой - болгарская "Марица". В четвертьфинал турнира выходят команды, занявшие первые места в своих группах, а также три лучших клуба, которые станут вторыми.

В чемпионате России "Динамо" занимает первое место, одержав 14 побед после 15 туров. Следующий матч команда должна провести в первенстве страны дома против московского "Динамо" 7 февраля.