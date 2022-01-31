В УЕФА объяснили претензии к германской сети пиццерий

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вежливо попросил германскую сеть пиццерий Pizza Wolke снять с регистрации товарный знак для блюда под названием "Лига шампиньонов", так как организация обладает правами на Лигу чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

В понедельник представители Pizza Wolke сообщили в своем Instagram, что УЕФА подал в суд на предприятие из-за блюда "Лиги шампиньонов", созвучного с наименованием турнира под эгидой организации - Лига чемпионов. Пиццерия опубликовала письмо с решением суда, который поддержал УЕФА с претензией по поводу названия пиццы.

"УЕФА был уведомлен о подаче заявки на товарный знак для "Лиги шампиньонов" в Германии крупным коммерческим предприятием, а не просто одной маленькой пиццерией, из-за преимущественных прав на товарный знак, которые УЕФА имеет в Лиге чемпионов. Как это принято в таких случаях, наши местные поверенные по товарным знакам написали этой коммерческой организации, вежливо предложив отозвать заявку на регистрацию товарного знака, чтобы избежать длительных процедур возражения в профильном германском ведомстве", - говорится в сообщении УЕФА.

Лига чемпионов проводится УЕФА с 1992 года, ранее турнир назывался Кубком европейских чемпионов. На групповом этапе турнира 32 команды распределены на восемь равных групп. По два лучших клуба из каждого квартета выходят в плей-офф. Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский "Челси".