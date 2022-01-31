Сборная Украины по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 31 января. Сборная Украины по мини-футболу обыграла команду Казахстана со счетом 5:3 в четвертьфинале чемпионата Европы. Матч проходил в Амстердаме.

В составе победителей голы забили Петр Шотурма (15-я минута, с пенальти), Игорь Корсун (25), Михаил Зварич (30), Владимир Разуванов (39), Ярослав Лебедь (39). У проигравших отличились Дуглас Джуниор (34), Биржан Оразов (38, 40).

В полуфинале украинцы сыграют с победителем встречи между сборными России и Грузии. Матч состоится во вторник.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии, вышедшая в полуфинал текущего розыгрыша.