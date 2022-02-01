Надаль считает, что у болельщиков неправильное представление о теннисисте Медведеве

ТАСС, 1 февраля. Победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года испанец Рафаэль Надаль считает россиянина Даниила Медведева достаточно умным, сильным и добрым человеком. Комментарий Надаля приводит газета L'Equipe.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии между Надалем и Медведевым завершился в пользу испанца со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. По ходу турнира Медведева несколько раз освистывали болельщики на трибунах.

"Я считаю, что люди ошибаются в образе Даниила, возможно, из-за его поведения на корте. Но я могу сказать от всего сердца, что в раздевалке это очень добрый, заботливый, спокойный человек, с которым легко наладить отношения. Я уважаю его и верю, что у него есть возможность менять ситуацию, когда что-то идет не так, он может адаптироваться. Я уверен, что в будущем его ожидают большие победы на корте", - сказал Надаль.

"Теннис будет развиваться и дальше. Ни [Роджер] Федерер, ни [Новак] Джокович, ни я не важнее тенниса. Каждый год есть четыре чемпиона турниров Большого шлема, чемпионы турниров категории "Мастерс", так будет всегда. Да, мы живем в особое время, это легко понять, проанализировав нашу статистику с точки зрения регулярности и долголетия, но я уверен, что теннис будет в надежных руках и после нас, будет много других чемпионов", - добавил Надаль.

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 90 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема, в его активе 21 титул, у Федерера и Джоковича по 20 побед.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США. Российский теннисист второй раз подряд играл в финале Открытого чемпионата Австралии, в прошлом году россиянин уступил Джоковичу.