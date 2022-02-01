Натан Чен не смог определить сильнейшую из российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по фигурном катанию американец Натан Чен не смог определить, кого бы из россиянок он назначил капитаном команды, если бы ему была предоставлена такая возможность. Об этом он рассказал журналистам после утренней тренировки на олимпийской арене в Пекине.

Командный турнир фигуристов стартует 4 февраля. Сборную России на Играх в Токио представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

"Все три девушки привнесли в фигурное катание очень много, Так что это был бы очень сложный выбор, - ответил Чен на вопрос, кого бы он выбрал в качестве капитана. - Я рад, что мне не нужно будет соревноваться с ними. Они делают потрясающие вещи, это просто здорово".