Натан Чен считает, что российские фигуристы могут великолепно выступить на Олимпиаде

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по фигурном катанию американец Натан Чен уверен, что российские спортсмены готовы показать великолепный результат на Олимпиаде в Пекине. Об этом он рассказал журналистам после утренней тренировки на олимпийской арене в Пекине.

4 февраля стартует командный турнир фигуристов. Российская сборная была победителем командных соревнований на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, через четыре года на Играх в Пхёнчхане россияне завоевали серебро, уступив лидерство сборной США.

"Составы команды еще не определены, их объявят скоро, - рассказал Чен. - Думаю, что российская команда способна выступить великолепно, на чемпионате мира [в Японии] недавно она это показала".

На последнем неофициальном командном чемпионате мира в Осаке, который организует Японская конькобежная федерация при поддержке Международного союза конькобежцев, россияне выиграли, сборная США заняла второе место, третьими стали фигуристы из Японии. Российскую команду тогда представляли Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.