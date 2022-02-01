"Флорида" со счетом 8:4 обыграла "Коламбус" в матче НХЛ. Бобровский отразил 32 броска

ТАСС, 1 февраля. "Флорида" на выезде со счетом 8:4 победила "Коламбус" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Флориды" шайбы забросили Мэйсон Марчмент (1-я и 41-я минуты), Сэм Рейнхарт (4, 18, 25), Александр Барков (12), Оуэн Типпетт (38), Маккензи Уигар (38). У "Коламбуса" отличились Густав Нюквист (5), Патрик Лайне (29, 32), Эмиль Бемстрем (26).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 32 броска и одержал 23-ю победу в 32 матчах текущего сезона. Выступающие за "Коламбус" защитник Владислав Гавриков и нападающий Егор Чинахов не сумели отличиться.

"Флорида" одержала четвертую победу подряд, команда занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 69 очками в 46 матчах. "Коламбус" набрал 41 очко за 43 игры и идет пятым в Столичном дивизионе.

Следующий матч "Флорида" проведет 2 февраля в гостях против "Нью-Йорк Рейнджерс". "Коламбус" 9 февраля сыграет дома с "Вашингтоном".