Американский фигурист Чен рассказал, как изменился к Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира американский фигурист Нэтан Чен сильно изменился со времен Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом он рассказал журналистам.

Чен является лидером американской сборной, в Пхёнчхане он занял пятое место, однако вошел в историю, приземлив в произвольной программе шесть четверных прыжков.

"Прошло четыре года, я был тогда юн, получил много нового опыта, освежил свой взгляд на вещи. Главное - получить удовольствие от того, что будешь делать на льду за отведенное тебе время, - отметил Чен. - Шесть четверных? Я не сумасшедший, мне уже 22 года".

На вопрос, будут ли это пять четверных, Чен положительно кивнул.

"Моя мама родилась здесь, в Пекине, а мой отец родился не здесь, но переехал сюда, так что чудесно быть тут, я был здесь, когда мне было 10 лет, - рассказал спортсмен. - Каждый раз, когда мы едем из Олимпийской деревни на стадион, думаю, как здорово иметь возможность снова все это видеть. Надеюсь, после Игр можно будет посмотреть на Пекин больше, пока мы все в этом закрытом "пузыре".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.