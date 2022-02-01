Хоккеиста Буше приговорили к условному сроку за изнасилование несовершеннолетней девушки

ТАСС, 1 февраля. Американского нападающего ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Рида Буше приговорили к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает газета Detroit Free Press со ссылкой на адвоката Буше Памеллу Шидлак.

Как сообщала ранее Detroit Free Press, Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. По данным источника, он совершил акт сексуального насилия над 12-летней девочкой, являющейся дочерью супругов, у которых Буше жил во время обучения в системе подготовки хоккеистов. Самому Буше на момент совершения преступления было 17 лет.

"Мы были готовы предстать перед судом, но обвинение предоставило справедливую сделку, Рид выбрал то, что было лучшим для его семьи", - заявила Шидлак.

Первоначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления первой степени, которое влечет за собой наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Во время декабрьского слушания было принято решение о переквалификации статьи на более мягкую, хоккеист был приговорен к наказанию без предварительного тюремного заключения. По сообщению источника, Буше признал себя виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней еще в 2011 году. 13 декабря 2021 года Буше был признан виновным в суде первой инстанции округа Уоштеноу в преступном сексуальном поведении третьей степени в рамках соглашения о признании вины.

Буше 28 лет, он выступает за "Локомотив" с 2021 года. В прошлом сезоне американец стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда".